Трамп заявив, що сектор Гази може стати кращим за курортне Монако
Кандидат на пост президента від республіканців Дональд Трамп заявив, що сектор Гази може бути кращим, аніж Монако, якщо його відновити після обстрілів. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.
"[Газа] могла б бути кращою за Монако. У неї найкраще розташування на Близькому Сході, найкраща вода, найкраще все", — сказав політик.
Трамп заявив, що він "був там" і це було "важке місце", але не уточнив, де саме. Однак, за даними The New York Times, немає жодної інформації про те, що Трамп відвідував Газу як президент або бізнесмен. Але неназваний чиновник із його передвиборчого штабу повідомив, що, швидше за все, політик мав на увазі візит до самого Ізраїлю у 2017 році.
Як зазначає Politico, заява Трампа схожа на висловлювання його зятя Джареда Кушнера, який у лютому 2024 року заявив, що нерухомість на березі Гази "може бути дуже цінною".
Відповідно до оцінки Світового банку, зробленої у квітні 2024 року, на відновлення Гази після обстрілу знадобиться $18,5 млрд.
- 15 серпня Трамп обговорив припинення вогню в секторі Гази з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Саме американський політик, за інформацією Axios, ініціював цю розмову, щоб підштовхнути країну до перемир'я з ХАМАС.
- 23 вересня WSJ повідомило, що війна в Газі може позначитися на допомозі США іншим країнам, зокрема Тайваню.
- 6 жовтня стало відомо, що Ізраїль розпочав нову операцію проти сектору Гази. Це вже четвертий наступ ЦАХАЛ.