AFP: ХАМАС готов на прекращение огня в секторе Газа

Как сообщил представитель ХАМАС, посредники уже уведомлены о желании боевиков

Иллюстративное фото: ЕРА

ХАМАС готов заключить соглашение о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника палестинской организации.

Организация поприветствовала прекращение огня между Израилем и Хезболлой. По словам анонимного представителя боевиков, посредники уже уведомлены об аналогичном желании ХАМАС.

"Мы сообщили посредникам в Египте, Катаре и Турции, что ХАМАС готов к соглашению о прекращении огня и серьезному соглашению по обмену пленными", – сказал неназванный чиновник.

В то же время он обвинил Израиль якобы в том, что страна препятствует соглашению.

Как отмечает Times of Israel, министерство иностранных дел Египта надеется, что прекращение огня ХАМАС в секторе Газа приведет к более широкой деэскалации в регионе.

26 ноября стало известно, что Израиль и Хезболла договорились о прекращении огня. Израильский премьер-министр назвал три причины.

27 ноября будущий советник Трампа Майкл Уолц заявил, что перемирие на Ближнем Востоке стало возможным благодаря Трампу.