В Иране хотят смертной казни для премьера Израиля после ордера на арест
Верховный лидер Иран Али Хаменеи заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и экс-министр обороны Йоав Галлант заслуживают смертной казни. Об этом сообщает Reuters.
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Таким образом аятолла, поддерживающий боевиков группировок ХАМАС и Хезболла, отреагировал на ордер на арест, который Международный уголовный суд выдал на имя израильского премьера и бывшего министра обороны на прошлой неделе.
"Они выдали ордер на арест, но этого недостаточно... Этим преступным лидерам должен быть вынесен смертный приговор", – заявил Хаменеи.
Со своей речью верховный лидер Ирана выступил 25 ноября перед группой военизированных формирований "Басидж", связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана.
- 21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Их обвиняют в использовании голода как метода войны.
- В Израиле в тот же день обвинили МУС в "антисемитской ненависти" и заявили, что суд выбрал сторону "террора и зла".
- Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ордер МУС обязаны выполнять все страны, которые ратифицировали Римский статут. В Нидерландах уже заявили о готовности.