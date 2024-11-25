В Иране хотят смертной казни для премьера Израиля после ордера на арест
Али Хаменеи (Фото: ЕРА)

Верховный лидер Иран Али Хаменеи заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и экс-министр обороны Йоав Галлант заслуживают смертной казни. Об этом сообщает Reuters.  

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Таким образом аятолла, поддерживающий боевиков группировок ХАМАС и Хезболла, отреагировал на ордер на арест, который Международный уголовный суд выдал на имя израильского премьера и бывшего министра обороны на прошлой неделе.

"Они выдали ордер на арест, но этого недостаточно... Этим преступным лидерам должен быть вынесен смертный приговор", – заявил Хаменеи. 

Со своей речью верховный лидер Ирана выступил 25 ноября перед группой военизированных формирований "Басидж", связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

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