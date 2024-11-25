В Ірані хочуть страти для прем'єра Ізраїлю після ордера на арешт
Алі Хаменеї (Фото: ЕРА)

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу й ексміністр оборони Йоав Галлант заслуговують на страту. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином аятола, який підтримує бойовиків угруповань ХАМАС і Хезболла, відреагував на ордер на арешт, який Міжнародний кримінальний суд видав на ім'я ізраїльського прем'єра та колишнього міністра оборони минулого тижня.

"Вони видали ордер на арешт, але цього недостатньо... Цим злочинним лідерам має бути винесено смертний вирок", – заявив Хаменеї.

Зі своєю промовою верховний лідер Ірану виступив 25 листопада перед групою воєнізованих формувань "Басідж", пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

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