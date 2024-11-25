В Ірані хочуть страти для прем'єра Ізраїлю після ордера на арешт

Аятолла заявив, що ордера на арешт для ізраїльських чиновників "недостатньо"

Алі Хаменеї (Фото: ЕРА)

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу й ексміністр оборони Йоав Галлант заслуговують на страту. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином аятола, який підтримує бойовиків угруповань ХАМАС і Хезболла, відреагував на ордер на арешт, який Міжнародний кримінальний суд видав на ім'я ізраїльського прем'єра та колишнього міністра оборони минулого тижня.

"Вони видали ордер на арешт, але цього недостатньо... Цим злочинним лідерам має бути винесено смертний вирок", – заявив Хаменеї.

Зі своєю промовою верховний лідер Ірану виступив 25 листопада перед групою воєнізованих формувань "Басідж", пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

21 листопада МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та Галланта. Їх звинувачують у використанні голоду як методу війни.

В Ізраїлі того самого дня звинуватили МКС у "антисемітській ненависті" і заявили, що суд обрав бік "терору та зла".

Глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що ордер МКС зобов'язані виконувати всі країни, які ратифікували Римський статут. У Нідерландах уже заявили про готовність.