Ізраїль погодив попередню угоду з Хезболлою про припинення вогню у Лівані – Ynet

США виступають посередником у мирних переговорах між Ізраїлем і Хезболлою

Фото: EPA-EFE/Wael Hamzen

Ізраїль попередньо погодив угоду з Хезболлою про припинення вогню у Лівані. Про відповідне рішення Єрусалиму 24 листопада спеціальний посланник США Еймос Гокстін повідомив ліванським чиновникам, передає портал Ynet.

Тепер угода чекає на остаточне затвердження урядом Ізраїлю.

За інформацією журналіста Барака Равіда з Axios, Гокстін попередив Ізраїль, що США можуть припинити посередництво, якщо країна не погодиться на припинення вогню найближчим часом.

20 листопада посадовець заявив, що переговори з приводу припинення вогню на лівано-ізраїльському кордоні проходять конструктивно, і він планує поїхати в Ізраїль для обговорення умов угоди.

Угода передбачає 60-денний перехідний період, протягом якого припинять вогонь, а ізраїльські війська поступово виведуть з Лівану. На півдні Лівану буде розгорнута його армія з підтримкою миротворчих сил ООН.