Ізраїль погодив попередню угоду з Хезболлою про припинення вогню у Лівані – Ynet
Ізраїль попередньо погодив угоду з Хезболлою про припинення вогню у Лівані. Про відповідне рішення Єрусалиму 24 листопада спеціальний посланник США Еймос Гокстін повідомив ліванським чиновникам, передає портал Ynet.
Тепер угода чекає на остаточне затвердження урядом Ізраїлю.
За інформацією журналіста Барака Равіда з Axios, Гокстін попередив Ізраїль, що США можуть припинити посередництво, якщо країна не погодиться на припинення вогню найближчим часом.
20 листопада посадовець заявив, що переговори з приводу припинення вогню на лівано-ізраїльському кордоні проходять конструктивно, і він планує поїхати в Ізраїль для обговорення умов угоди.
Угода передбачає 60-денний перехідний період, протягом якого припинять вогонь, а ізраїльські війська поступово виведуть з Лівану. На півдні Лівану буде розгорнута його армія з підтримкою миротворчих сил ООН.
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