Израиль достиг предварительного соглашения с Хезболлой о прекращении огня в Ливане – Ynet
Израиль предварительно одобрил соглашение с Хезболлой о прекращении огня в Ливане. О соответствующем решении Иерусалима 24 ноября специальный посланник США Эймос Хокстин сообщил ливанским чиновникам, передает портал Ynet.
Теперь соглашение ожидает окончательного утверждения правительством Израиля.
По информации журналиста Барака Равида из Axios, Хокстин предупредил Израиль, что США могут прекратить посредничество, если страна не согласится на прекращение огня в ближайшее время.
20 ноября чиновник заявил, что переговоры по прекращению огня на ливано-израильской границе проходят конструктивно, и он планирует поехать в Израиль для обсуждения условий соглашения.
Соглашение предусматривает 60-дневный переходный период, за который прекратят огонь, а израильские войска постепенно выведут из Ливана. На юге Ливана будет развернута его армия с поддержкой миротворческих сил ООН.
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