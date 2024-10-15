Четыре страны требуют обеспечить защиту миротворцев ООН в Ливане на фоне операции Израиля

Главы дипломатии призвали Израиль и все стороны выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности миротворцев

Миротворцы ООН (Фото: STR)

Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии и Великобритании выразили обеспокоенность недавними атаками израильских сил на базы миротворцев Организации объединенных наций (UNIFIL), во время которых были ранены несколько солдат. Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте МИД Германии.

"Эти атаки нужно прекратить немедленно. Мы осуждаем все угрозы безопасности UNIFIL", – подчеркнули министры.

В заявлении отмечается, что любое умышленное нападение на миротворцев нарушает международное гуманитарное право и резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Защищать миротворцев – обязанность всех сторон конфликта", – заявили министры.

Главы дипломатии призвали Израиль и все стороны выполнять свои обязательства по обеспечению защиты и безопасности персонала UNIFIL. Они подчеркнули, что миротворцы ООН играют решающую роль в стабилизации ситуации в южном Ливане.

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.

В тот же день государства Евросоюза призвали своих граждан срочно покинуть Ливан.

13 октября Нетаньяху заявил, что "пришло время вывести временные силы ООН в Ливане из опорных пунктов Хезболлы и из районов боевых действий". В ООН ответили, что миротворцы останутся на своих позициях.