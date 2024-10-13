Нетаньяху: ООН должна вывести миротворцев с юга Ливана, Хезболла использует их как щит

Беньямин Нетаньяху (Фото: Stephani Spindel/EPA)

Организация объединенных наций должна вывести миротворцев из южного Ливана, где Израиль провидит наземную операцию. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

Обращаясь к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Нетаньяху заявил, что "пришло время вывести временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) из опорных пунктов Хезболлы и из районов боевых действий".

"ЦАХАЛ неоднократно просил об этом, и неоднократно получал отказ, и все это для того, чтобы предоставить живой щит террористам Хезболлы", — подчеркнул премьер Израиля.

Нетаньяху добавил, что силы ООН должны быть выведены "немедленно".

UNIFIL заявляют, что Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду постов, включая штаб-квартиру в Накуре. Миротворцы получили легкие ранения в результате инцидентов.

"Ваш отказ эвакуировать солдат UNIFIL делает их заложниками Хезболлы. Это ставит под угрозу как их жизни, так и жизни наших солдат", – подчеркнул политик.

Нетаньяху утверждает, что Израиль "сожалеет о ранениях" миротворцев и делает все возможное, чтобы это не повторилось.

"Но простой и очевидный способ обеспечить это – просто вывести их из опасной зоны", – сказал он, добавив, что европейские лидеры должны критиковать Хезболлу, а не Израиль, за использование UNIFIL как "живого щита".