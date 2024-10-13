Нетаньягу: ООН має вивести миротворців з півдня Лівану, Хезболла використовує їх як живий щит

Беньямін Нетаньягу (Фото: Stephani Spindel/EPA)

Організація об’єднаних націй повинна вивести миротворців з південного Лівану, де Ізраїль проводить наземну операцію. З такою заявою виступив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, передає The Times of Israel.

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Звертаючись до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, Нетаньягу заявив, що "настав час вивести тимчасові сили ООН в Лівані (UNIFIL) з опорних пунктів Хезболли та з районів бойових дій".

"ЦАХАЛ неодноразово просив про це, і неодноразово отримував відмову, і все це для того, щоб надати живий щит терористам Хезболли, – наголосив прем’єр Ізраїлю.

Нетаньягу додав, що сили ООН мають бути виведені "негайно".

UNIFIL заявляють, що Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по ряду постів, включаючи штаб-квартиру в Накурі. Миротворці отримали легкі поранення внаслідок інцидентів.

"Ваша відмова евакуювати солдат UNIFIL робить їх заручниками Хезболли. Це ставить під загрозу як їхні життя, так і життя наших солдатів", – наголосив політик.

Нетаньягу стверджує, що Ізраїль "жалкує про поранення" миротворців і робить усе можливе, щоб це не повторилося.

"Але простий і очевидний спосіб забезпечити це – просто вивести їх із небезпечної зони", – сказав він, додавши, що європейські лідери повинні критикувати Хезболлу, а не Ізраїль, за використання UNIFIL як "живого щита".