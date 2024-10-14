"Миротворцы остаются на позициях". ООН ответила на призыв вывести войска с юга Ливана
Миротворцы UNIFIL остаются на всех позициях, а флаг Организации объединенных наций продолжает развеваться. Так спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на призыв премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху вывести военных с юга Ливана, передает агентство Reuters.
Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил в воскресенье, что любые нападения на миротворцев "могут быть военным преступлением", заявил спикер после того, как израильские танки ворвались в миротворческую базу на юге Ливана.
Это было последнее обвинение Израиля в нарушениях и нападениях на миротворческую миссию ООН, известную как UNIFIL, за последние дни.
"Миротворцы UNIFIL остаются на всех позициях, а флаг ООН продолжает развеваться", — сказал Дюжаррик.
Он процитировал Гутерреша, что персонал UNIFIL и его помещения не должны быть целями для атак или нападений.
"Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, включая международное гуманитарное право. Они могут стать военными преступлениями", – сказал спикер генсека ООН.
Обращаясь к Гутеррешу, Нетаньяху заявил, что "пора вывести временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) из опорных пунктов Хезболлы и из районов боевых действий".
"ЦАХАЛ неоднократно просил об этом и неоднократно получал отказ, и все это для того, чтобы предоставить живой щит террористам Хезболлы", – подчеркнул премьер Израиля.
В то же время Нетаньяху добавил, что Израиль "сожалеет о ранениях" миротворцев и делает все возможное, чтобы это не повторилось.
- 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболла. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- В тот же день государства Евросоюза призвали своих граждан срочно покинуть Ливан.
- 2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.