"Миротворцы остаются на позициях". ООН ответила на призыв вывести войска с юга Ливана

В ООН предупредили, что нападения на миротворцев являются нарушением международного права

Миротворцы в Ливане (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Миротворцы UNIFIL остаются на всех позициях, а флаг Организации объединенных наций продолжает развеваться. Так спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на призыв премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху вывести военных с юга Ливана, передает агентство Reuters.

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Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил в воскресенье, что любые нападения на миротворцев "могут быть военным преступлением", заявил спикер после того, как израильские танки ворвались в миротворческую базу на юге Ливана.

Это было последнее обвинение Израиля в нарушениях и нападениях на миротворческую миссию ООН, известную как UNIFIL, за последние дни.

"Миротворцы UNIFIL остаются на всех позициях, а флаг ООН продолжает развеваться", — сказал Дюжаррик.

Он процитировал Гутерреша, что персонал UNIFIL и его помещения не должны быть целями для атак или нападений.

"Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, включая международное гуманитарное право. Они могут стать военными преступлениями", – сказал спикер генсека ООН.

Обращаясь к Гутеррешу, Нетаньяху заявил, что "пора вывести временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) из опорных пунктов Хезболлы и из районов боевых действий".

"ЦАХАЛ неоднократно просил об этом и неоднократно получал отказ, и все это для того, чтобы предоставить живой щит террористам Хезболлы", – подчеркнул премьер Израиля.

В то же время Нетаньяху добавил, что Израиль "сожалеет о ранениях" миротворцев и делает все возможное, чтобы это не повторилось.