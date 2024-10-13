NYT: ХАМАС убеждал Иран и Хезболлу присоединиться к атаке на Израиль в октябре 2023-го

Атака на Израиль (Иллюстративное фото: Abir Sultan/EPA)

ХАМАС пытался убедить Иран и Хезболлу присоединиться к его атаке на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на документы, , содержащие подробное описание планирования террористического нападения.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Более двух лет лидер политического бюро ХАМАС Яхья Синвар вместе с высшим командованием планировал нападение и хотел сделать его самым разрушительным для Израиля.

Протоколы тайных встреч ХАМАС, захваченные израильскими военными и полученные журналистами издания, содержат подробную запись о планировании террористического нападения 7 октября, а также о решимости Синвара убедить Иран и Хезболлу присоединиться к нападению или по крайней мере принять участие в более широкой борьбе с ХАМАС через границу.

В материале говорится, что первоначально ХАМАС планировал совершить атаку, которую он назвал "большим проектом", осенью 2022 года. Но группировка откладывала выполнение плана, пытаясь убедить Иран и Хезболлу поучаствовать в атаке.

В июле 2023 года ХАМАС направил чиновника в Ливан, где он встретился с высокопоставленным иранским командиром и попросил помощи с ударами по чувствительным объектам в начале штурма. Он ответил, что Иран и Хезболла поддерживают ХАМАС, но им нужно больше времени для подготовки. В протоколе не указано, насколько детальный план группировка представила своим союзникам.

Палестинская группировка заручилась поддержкой, но все же решила, что придется продолжать без их полного участия – частично для того, чтобы не дать Израилю развернуть новую передовую систему противовоздушной обороны до вторжения, отметили журналисты.

Одними из причин атаки ХАМАС также попытки воспрепятствовать нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, усиление израильской оккупации Западного берега и попытки Израиля установить больший контроль над комплексом мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

ХАМАС намеренно избегал серьезных столкновений с Израилем в течение двух лет, начиная с 2021 года, чтобы максимально увеличить неожиданность нападения 7 октября. По мнению лидеров, они "должны убедить врага, что ХАМАС в Газе хочет покоя".

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается по сей день.

1 июля 2024 года Нетаньяху заявил, что Израиль и дальше будет вести боевые действия в секторе Газы, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

В августе стало известно, что девять сотрудников Ближневосточного агентства по оказанию помощи палестинским беженцам ООН могли участвовать в нападении на Израиль 7 октября.