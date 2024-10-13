NYT: ХАМАС переконував Іран і Хезболлу долучитися до атаки на Ізраїль у жовтні 2023-го

Атака на Ізраїль (Ілюстративне фото: Abir Sultan/EPA)

ХАМАС намагався переконати Іран та Хезболлу приєднатися до його атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на документи, захоплені ізраїльськими військовими, які містять детальний опис планування терористичного нападу.

Понад два роки лідер політичного бюро ХАМАС Ях’я Сінвар разом із вищим командуванням планував напад і хотів зробити його найбільш руйнівним для Ізраїлю.

Протоколи таємних зустрічей ХАМАС, захоплені ізраїльськими військовими та отримані журналістами видання, містять детальний запис про планування терористичного нападу 7 жовтня, а також про рішучість Сінвара переконати Іран і Хезболлу приєднатися до нападу або, принаймні, взяти участь у ширшій боротьбі з Ізраїлем, якщо ХАМАС влаштує несподіваний рейд через кордон.

У матеріалі йдеться, що спочатку ХАМАС планував здійснити атаку, яку він назвав "великим проєктом", восени 2022 року. Але угруповання відкладало виконання плану, намагаючись переконати Іран і Хезболлу взяти участь в атаці.

У липні 2023 року ХАМАС направив високопосадовця до Лівану, де він зустрівся з високопоставленим іранським командиром і попросив допомоги з ударами по чутливих об’єктах на початку штурму. Той відповів, що Іран і Хезболла підтримують ХАМАС, але їм потрібно більше часу для підготовки. У протоколі не зазначено, наскільки детальний план угруповання представило своїм союзникам.

Палестинське угруповання заручилося підтримкою, але все ж вирішило, що доведеться продовжувати без їхньої повної участі – частково для того, щоб не дати Ізраїлю розгорнути нову передову систему протиповітряної оборони до вторгнення, зазначили журналісти.

Одними з причин атаки ХАМАС також є спроби перешкодити нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, посилення ізраїльської окупації Західного берега та спроби Ізраїлю встановити більший контроль над комплексом мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.

ХАМАС навмисно уникав серйозних зіткнень з Ізраїлем протягом двох років, починаючи з 2021 року, щоб максимально збільшити несподіваність нападу 7 жовтня. На думку лідерів, вони "повинні переконати ворога, що ХАМАС у Газі хоче спокою".

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази, яка триває до цього часу.

1 липня 2024 року Нетаньягу заявив, що Ізраїль і далі вестиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

У серпні стало відомо, що дев'ять співробітників Близькосхідного агентства для надання допомоги палестинським біженцям ООН могли брати участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня.