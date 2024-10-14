"Миротворці залишаються на позиціях". ООН відповіла на заклик вивести війська з півдня Лівану
Миротворці UNIFIL залишаються на всіх позиціях, а прапор Організації об’єднаних націй продовжує майоріти. Так речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік відреагував на заклик прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу вивести військових з півдня Лівану, передає агенція Reuters.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш попередив у неділю, що будь-які напади на миротворців "можуть бути воєнним злочином", заявив речник після того, як ізраїльські танки увірвалися до миротворчої бази на півдні Лівану.
Це було останнє звинувачення Ізраїлю в порушеннях і нападах на миротворчу місію ООН, відому як UNIFIL, за останні дні.
"Миротворці UNIFIL залишаються на всіх позиціях, а прапор ООН продовжує майоріти", – сказав Дюжаррік.
Він процитував Гутерреша, що персонал UNIFIL і його приміщення не мають бути цілями для атак чи нападів.
"Напади на миротворців є порушенням міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право. Вони можуть стати воєнними злочинами", – сказав речник генсека ООН.
Звертаючись до Гутерреша, Нетаньягу заявив, що "настав час вивести тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) з опорних пунктів Хезболли та з районів бойових дій".
"ЦАХАЛ неодноразово просив про це і неодноразово отримував відмову, і все це для того, щоб надати живий щит терористам Хезболли", – наголосив прем’єр Ізраїлю.
Водночас Нетаньягу додав, що Ізраїль "жалкує про поранення" миротворців і робить усе можливе, щоб це не повторилося.
- 1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- Того самого дня держави Євросоюзу закликали своїх громадян терміново покинути Ліван.
- 2 жовтня міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив Гутерреша персоною нон ґрата і заборонив йому в'їзд до країни.