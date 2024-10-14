"Миротворці залишаються на позиціях". ООН відповіла на заклик вивести війська з півдня Лівану

В ООН попередили, що напади на миротворців є порушенням міжнародного права

Миротворці в Лівані (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Миротворці UNIFIL залишаються на всіх позиціях, а прапор Організації об’єднаних націй продовжує майоріти. Так речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік відреагував на заклик прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу вивести військових з півдня Лівану, передає агенція Reuters.

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш попередив у неділю, що будь-які напади на миротворців "можуть бути воєнним злочином", заявив речник після того, як ізраїльські танки увірвалися до миротворчої бази на півдні Лівану.

Це було останнє звинувачення Ізраїлю в порушеннях і нападах на миротворчу місію ООН, відому як UNIFIL, за останні дні.

"Миротворці UNIFIL залишаються на всіх позиціях, а прапор ООН продовжує майоріти", – сказав Дюжаррік.

Він процитував Гутерреша, що персонал UNIFIL і його приміщення не мають бути цілями для атак чи нападів.

"Напади на миротворців є порушенням міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право. Вони можуть стати воєнними злочинами", – сказав речник генсека ООН.

Звертаючись до Гутерреша, Нетаньягу заявив, що "настав час вивести тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) з опорних пунктів Хезболли та з районів бойових дій".

"ЦАХАЛ неодноразово просив про це і неодноразово отримував відмову, і все це для того, щоб надати живий щит терористам Хезболли", – наголосив прем’єр Ізраїлю.

Водночас Нетаньягу додав, що Ізраїль "жалкує про поранення" миротворців і робить усе можливе, щоб це не повторилося.