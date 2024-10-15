Чотири країни вимагають забезпечити захист миротворців ООН у Лівані на тлі операції Ізраїлю

Глави дипломатії закликали Ізраїль та всі сторони виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення безпеки миротворців

Миротворці ООН (Фото: STR)

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії висловили стурбованість нещодавніми атаками ізраїльських сил на бази миротворців Організації об’єднаних націй (UNIFIL), під час яких було поранено кількох солдатів. Про це йдеться у спільній заяві міністрів, опублікованій на сайті МЗС Німеччини.

"Ці атаки потрібно припинити негайно. Ми засуджуємо всі загрози безпеці UNIFIL", – наголосили міністри.

У заяві зазначається, що будь-який навмисний напад на миротворців порушує міжнародне гуманітарне право та резолюцію Ради Безпеки ООН.

"Захищати миротворців – обов’язок усіх сторін конфлікту", – заявили міністри.

Глави дипломатії закликали Ізраїль та всі сторони виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення захисту та безпеки персоналу UNIFIL. Вони наголосили, що миротворці ООН відіграють вирішальну роль у стабілізації ситуації в південному Лівані.

1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.

Того самого дня держави Євросоюзу закликали своїх громадян терміново покинути Ліван.

13 жовтня Нетаньягу заявив, що "настав час вивести тимчасові сили ООН у Лівані з опорних пунктів Хезболли та з районів бойових дій". В ООН відповіли, що миротворці залишаться на своїх позиціях.