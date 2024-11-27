AFP: ХАМАС готовий на припинення вогню у секторі Гази
ХАМАС готовий укласти угоду про припинення вогню у Газі. Про це повідомляє Agence France-Presse, посилаючись на заяву високопосадовця палестинської організації.
Організація привітала припинення вогню між Ізраїлем та Хезболлою. За словами анонімного представника бойовиків, посередникам вже повідомлено про аналогічне бажання ХАМАС.
"Ми повідомили посередникам у Єгипті, Катарі та Туреччині, що ХАМАС готовий до угоди про припинення вогню та серйозної угоди щодо обміну полоненими", – сказав неназваний чиновник.
Водночас він звинуватив Ізраїль нібито в тому, що країна перешкоджає угоді.
Як зазначає Times of Israel, Міністерство закордонних справ Єгипту сподівається, що припинення вогню ХАМАС у секторі Гази приведе до ширшої деескалації в регіоні.
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