Майкл Уолц считает, что перемирие на Ближнем Востоке стало возможным благодаря Трампу

Майкл Уолц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц считает, что перемирием на Ближнем Востоке мир обязан избранному президенту США. Такое мнение он высказал в X.

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"Все садятся за стол переговоров через президента Трампа. Его громкая победа послала четкий сигнал всему миру, что хаос не будет терпеть. Я рад видеть конкретные шаги к деэскалации на Ближнем Востоке", – написал Уолц.

В то же время советник Трампа подчеркнул, что Иран является первопричиной развернувшихся по всему региону хаоса и террора.

"Мы не будем мириться со статус-кво, когда он поддерживает терроризм", – подытожил политик.