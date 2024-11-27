Майкл Уолц считает, что перемирие на Ближнем Востоке стало возможным благодаря Трампу
Будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц считает, что перемирием на Ближнем Востоке мир обязан избранному президенту США. Такое мнение он высказал в X.
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"Все садятся за стол переговоров через президента Трампа. Его громкая победа послала четкий сигнал всему миру, что хаос не будет терпеть. Я рад видеть конкретные шаги к деэскалации на Ближнем Востоке", – написал Уолц.
В то же время советник Трампа подчеркнул, что Иран является первопричиной развернувшихся по всему региону хаоса и террора.
"Мы не будем мириться со статус-кво, когда он поддерживает терроризм", – подытожил политик.
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