ХАМАС освободил из заложников четырех израильских военнослужащих

Фото: ЕРА/ABIR SULTAN

Палестинская террористическая группировка ХАМАС передала Красному Кресту четырех израильских женщин, которые были заложницами. Это военные Карина Ариев, Даниэла Гильбоа, Наама Леви и Лира Эльбаг, пишет Times of Israel.

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По данным журналистов, женщины-военнослужащие вышли на сцену, организованную ХАМАС в городе Газа перед их освобождением. Они были одеты в военную форму и держали "мешки с подарками", которые им вручил ХАМАС.

Красный Крест сейчас доставляет их к израильским силам обороны и Шин Бет в секторе Газа. Эти женщины были похищены 7 октября 2023 года в кибуце Нахаль-Оз.

Израиль, в свою очередь, должен освободить 200 палестинских заключенных, среди которых 121 человек, отбывавший пожизненное заключение. В Иерусалиме заявили, что палестинцы, осужденные за убийства израильтян, будут депортированы навсегда и не смогут вернуться на Западный берег или в Газу.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

17 октября 2024 года Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.