Байден подтвердил соглашение между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников
Действующий президент США Джо Байден подтвердил заключение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
"Сегодня, после многих месяцев интенсивной дипломатии Соединенных Штатов вместе с Египтом и Катаром, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников", – сказал Байден.
По его словам, это соглашение позволит остановить боевые действия в Газе, увеличить объемы гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению, а также воссоединить заложников с их семьями после более чем 15 месяцев заключения.
Американский лидер отметил, что предложил основные положения этого плана еще 31 мая 2024 года, и позже его единогласно одобрил Совбез ООН.
"Это результат не только мощного давления на ХАМАС, изменений регионального баланса после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но и упорной работы американской дипломатии", – подчеркнул Байден.
Ранее информацию о заключении соответствующего соглашения сообщал ряд иностранных СМИ, а также будущий президент США Дональд Трамп.
- 26 ноября 2024 года стало известно, что Израиль и Хезболла договорились о прекращении огня. Израильский премьер-министр назвал три причины.
- 27 ноября будущий советник Трампа Майкл Уолтц заявил, что перемирие на Ближнем Востоке стало возможным благодаря Трампу.
- В тот же день Agence France-Presse писало, что ХАМАС готов к перемирию с Израилем.