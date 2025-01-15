Байден подтвердил соглашение между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников

По словам американского лидера, это произошло после многих месяцев интенсивной дипломатии Соединенных Штатов вместе с Египтом и Катаром

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Действующий президент США Джо Байден подтвердил заключение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Сегодня, после многих месяцев интенсивной дипломатии Соединенных Штатов вместе с Египтом и Катаром, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников", – сказал Байден.

По его словам, это соглашение позволит остановить боевые действия в Газе, увеличить объемы гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению, а также воссоединить заложников с их семьями после более чем 15 месяцев заключения.

Американский лидер отметил, что предложил основные положения этого плана еще 31 мая 2024 года, и позже его единогласно одобрил Совбез ООН.

"Это результат не только мощного давления на ХАМАС, изменений регионального баланса после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но и упорной работы американской дипломатии", – подчеркнул Байден.

Ранее информацию о заключении соответствующего соглашения сообщал ряд иностранных СМИ, а также будущий президент США Дональд Трамп.