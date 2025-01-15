Байден підтвердив угоду між Ізраїлем та ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників

За словами американського лідера, це сталося після багатьох місяців інтенсивної дипломатії Сполучених Штатів разом із Єгиптом і Катаром

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Чинний президент США Джо Байден підтвердив укладання угоди про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАСом. Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.

"Сьогодні, після багатьох місяців інтенсивної дипломатії Сполучених Штатів разом із Єгиптом і Катаром, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню і звільнення заручників", – сказав Байден.

За його словами, ця угода дозволить зупинити бойові дії в Газі, збільшити обсяги гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню, а також возз'єднати заручників з їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців ув'язнення.

Американський лідер зауважив, що запропонував основні положення цього плану ще 31 травня 2024 року, і пізніше його одноголосно схвалила Рада безпеки ООН.

"Це результат не лише потужного тиску на ХАМАС, змін регіонального балансу після припинення вогню в Лівані та послаблення Ірану, але й наполегливої роботи американської дипломатії", – підкреслив Байден.

Раніше інформацію про укладання відповідної угоди повідомляла низка іноземних ЗМІ, а також майбутній президент США Дональд Трамп.