ХАМАС звільнив із заручників чотирьох ізраїльських військовослужбовиць

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Палестинське терористичне угруповання ХАМАС передало Червоному Хресту чотирьох ізраїльських жінок, які були заручницями. Це військові Каріна Арієв, Даніела Гільбоа, Наама Леві та Ліра Ельбаг, пише Times of Israel.

За даними журналістів, жінки-військовослужбовиці вийшли на сцену, організовану ХАМАС у місті Газа перед їхнім звільненням. Вони були одягнені у військову форму та тримали "мішки з подарунками", які їм вручив ХАМАС.

Червоний Хрест наразі доставляє їх до ізраїльських сил оборони та Шин Бет у секторі Гази. Ці жінки були викрадені 7 жовтня 2023 року в кібуці Нахаль-Оз.

Ізраїль, своєю чергою, має звільнити 200 палестинських ув'язнених, серед яких 121 особа, що відбувала довічне ув'язнення. У Єрусалимі заявили, що палестинці, які були засуджені за вбивства ізраїльтян, будуть депортовані назавжди й не зможуть повернутися на Західний берег або в Газу.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю й увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль розпочав воєнну операцію у секторі Гази.

17 жовтня 2024 року Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп і підтвердив Байден.