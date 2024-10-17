Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Яхьї Сінвара

Яхья Сінвар (Фото: Mohammed Saber/EPA)

Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідували у секторі Гази трьох терористів, одним із них може бути лідер ХАМАС Яхья Сінвар. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Під час операції ЦАХАЛ у секторі Гази було ліквідовано трьох терористів. Військові перевіряють можливість того, що одним із них був ватажок організації Сінвар. На цьому етапі особи терористів не можуть бути підтверджені, заявили військові Ізраїлю. Вони пообіцяли оприлюднити деталі згодом.

Військові додали, що в будівлі, яку атакували, заручників не було.

Водночас видання The Times of Israel з посиланням на неназваного високопосадовця Ізраїлю повідомило, що "існує велика ймовірність", що ЦАХАЛ вдалося ліквідувати саме Сінвара.

Сінвара вважають одним з організаторів атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Головою політичного бюро ХАМАС він став 6 серпня, після ліквідації попереднього лідера Ісмаїла Ганії в Ірані.