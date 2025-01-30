ХАМАС освободил трех израильтян и пятерых тайцев
В четверг, 30 января, палестинская террористическая группировка ХАМАС освободила восемь заложников во время очередного обмена с Израилем. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным военных, передача семерых заложников состоялась в секторе Газа днем в четверг. Освобожденных людей сопровождали спецназовцы ЦАХАЛ при их возвращении на территорию Израиля, где они пройдут медицинское обследование.
Граждане Израиля Арбель Иегуд и Гади Мозес воссоединятся со своими семьями, а пять граждан Таиланда встретятся с представителями правительства своей страны.
Ранее в этот же день ЦАХАЛ сообщил об освобождении из плена своей военнослужащей Агам Бергер.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников, которое начало действовать 19 января.
- В тот же день Израиль освободил первых трех заложниц – гражданских израильтянок.
- 25 января ХАМАС освободил четырех женщин-военных.