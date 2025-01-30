ХАМАС освободил трех израильтян и пятерых тайцев

Первой в этот день группировка освободила военнослужащую Агам Бергер

Освобожденная Агам Бергер (Фото: Mohammed Saber/EPA)

В четверг, 30 января, палестинская террористическая группировка ХАМАС освободила восемь заложников во время очередного обмена с Израилем. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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По данным военных, передача семерых заложников состоялась в секторе Газа днем в четверг. Освобожденных людей сопровождали спецназовцы ЦАХАЛ при их возвращении на территорию Израиля, где они пройдут медицинское обследование.

Граждане Израиля Арбель Иегуд и Гади Мозес воссоединятся со своими семьями, а пять граждан Таиланда встретятся с представителями правительства своей страны.

Ранее в этот же день ЦАХАЛ сообщил об освобождении из плена своей военнослужащей Агам Бергер.