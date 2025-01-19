Израиль объявил о начале перемирия в секторе Газа
В воскресенье, 19 января, Израиль объявил о начале перемирия в секторе Газа. Об этом сообщило издание The Time of Israel.
После того как ХАМАС передал список заложников, которых планируется освободить 19 января, Израиль заявил, что перемирие вступит в силу в 11:15 по местному времени.
Первоначально планировалось, что первый этап перемирия начнется в 08:30, но был отложен из-за того, что ХАМАС опоздал с передачей списка трех женщин-заложниц, которых должны освободить днем.
Издание отмечает, что Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по объектам террористов в Газе в течение последних двух часов.
Ранее спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что ХАМАС не выполнил своих обязательств и вопреки соглашению не предоставил имена заложниц, которых должны вернуться в воскресенье.
"Прекращение огня не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства", – утверждал он.
Впоследствии пресс-служба премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщила, что ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены 19 января согласно соглашению.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.
- После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.
- 17 октября 2024 года Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.