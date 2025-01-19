Планировалось, что первый этап перемирия начнется в 08:30, но был отложен из-за того, что ХАМАС опоздал с передачей списка заложников

Сектор Газа (Фото: Abir Sultan/EPA)

В воскресенье, 19 января, Израиль объявил о начале перемирия в секторе Газа. Об этом сообщило издание The Time of Israel.

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После того как ХАМАС передал список заложников, которых планируется освободить 19 января, Израиль заявил, что перемирие вступит в силу в 11:15 по местному времени.

Первоначально планировалось, что первый этап перемирия начнется в 08:30, но был отложен из-за того, что ХАМАС опоздал с передачей списка трех женщин-заложниц, которых должны освободить днем.

Издание отмечает, что Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по объектам террористов в Газе в течение последних двух часов.

Ранее спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что ХАМАС не выполнил своих обязательств и вопреки соглашению не предоставил имена заложниц, которых должны вернуться в воскресенье.

"Прекращение огня не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства", – утверждал он.

Впоследствии пресс-служба премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщила, что ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены 19 января согласно соглашению.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

17 октября 2024 года Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.