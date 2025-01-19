Ізраїль оголосив про початок перемир'я в секторі Гази
У неділю, 19 січня, Ізраїль оголосив про початок перемир’я в секторі Гази. Про це повідомило видання The Time of Israel.
Після того як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити 19 січня, Ізраїль заявив, що перемир'я набуде чинності об 11:15 за місцевим часом.
Спочатку планувалося, що перший етап перемир’я розпочнеться о 08:30, але його було відкладено через те, що ХАМАС запізнився з переданням списку трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити вдень.
Видання зазначає, що Армія оборони Ізраїлю продовжувала завдавати ударів по об'єктах терористів у Газі протягом останніх двох годин.
Раніше речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявляв, що ХАМАС не виконав своїх зобов’язань і, всупереч угоді, не надав імена заручниць, які мають повернутися у неділю.
"Припинення вогню не набуде чинності, поки ХАМАС не виконає свої зобов'язання", – стверджував він.
Згодом пресслужба прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомила, що ХАМАС передав список заручників, які мають бути звільнені 19 січня згідно з угодою.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.
- Після цього Ізраїль розпочав воєнну операцію у секторі Гази.
- 17 жовтня 2024 року Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.
- 15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп та підтвердив Байден.