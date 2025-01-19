Ізраїль оголосив про початок перемир'я в секторі Гази
Сектор Гази (Фото: Abir Sultan / EPA)

У неділю, 19 січня, Ізраїль оголосив про початок перемир’я в секторі Гази. Про це повідомило видання The Time of Israel.

Після того як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити 19 січня, Ізраїль заявив, що перемир'я набуде чинності об 11:15 за місцевим часом.

Спочатку планувалося, що перший етап перемир’я розпочнеться о 08:30, але його було відкладено через те, що ХАМАС запізнився з переданням списку трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити вдень.

Видання зазначає, що Армія оборони Ізраїлю продовжувала завдавати ударів по об'єктах терористів у Газі протягом останніх двох годин.

Раніше речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявляв, що ХАМАС не виконав своїх зобов’язань і, всупереч угоді, не надав імена заручниць, які мають повернутися у неділю.

"Припинення вогню не набуде чинності, поки ХАМАС не виконає свої зобов'язання", – стверджував він.

Згодом пресслужба прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомила, що ХАМАС передав список заручників, які мають бути звільнені 19 січня згідно з угодою.

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