Планувалося, що перший етап перемир’я розпочнеться о 08:30, але його було відкладено через те, що ХАМАС запізнився з переданням списку заручників

Сектор Гази (Фото: Abir Sultan / EPA)

У неділю, 19 січня, Ізраїль оголосив про початок перемир’я в секторі Гази. Про це повідомило видання The Time of Israel.

Після того як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити 19 січня, Ізраїль заявив, що перемир'я набуде чинності об 11:15 за місцевим часом.

Спочатку планувалося, що перший етап перемир’я розпочнеться о 08:30, але його було відкладено через те, що ХАМАС запізнився з переданням списку трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити вдень.

Видання зазначає, що Армія оборони Ізраїлю продовжувала завдавати ударів по об'єктах терористів у Газі протягом останніх двох годин.

Раніше речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявляв, що ХАМАС не виконав своїх зобов’язань і, всупереч угоді, не надав імена заручниць, які мають повернутися у неділю.

"Припинення вогню не набуде чинності, поки ХАМАС не виконає свої зобов'язання", – стверджував він.

Згодом пресслужба прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомила, що ХАМАС передав список заручників, які мають бути звільнені 19 січня згідно з угодою.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль розпочав воєнну операцію у секторі Гази.

17 жовтня 2024 року Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп та підтвердив Байден.