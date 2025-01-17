Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та обмін полоненими: коли запрацює

Беньямін Нетаньягу (Фото: x.com/IsraeliPM)

Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Про це повідомив Офіс ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

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17 січня відбудеться засідання Кабінету безпеки, а пізніше буде скликано уряд, щоб схвалити рішення. Але, як повідомляє The Times of Israel із посиланням на представника Нетаньягу, засідання Кабміну відбудеться не раніше вечора 18 січня. Необхідно дати 24 години противникам угоди на подання апеляції до Верховного суду.

Управління у справах заручників та зниклих безвісти при канцелярії Нетаньягу вже повідомило сім'ї про досягнення угоди. Підготовку до прийому заручників та повернення їх до Ізраїлю доручено вести Координатору у справах заручників та зниклих безвісти.

"Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включно з поверненням всіх наших заручників, живих та загиблих", – сказано у повідомленні.