Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та обмін полоненими: коли запрацює
Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Про це повідомив Офіс ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
17 січня відбудеться засідання Кабінету безпеки, а пізніше буде скликано уряд, щоб схвалити рішення. Але, як повідомляє The Times of Israel із посиланням на представника Нетаньягу, засідання Кабміну відбудеться не раніше вечора 18 січня. Необхідно дати 24 години противникам угоди на подання апеляції до Верховного суду.
Управління у справах заручників та зниклих безвісти при канцелярії Нетаньягу вже повідомило сім'ї про досягнення угоди. Підготовку до прийому заручників та повернення їх до Ізраїлю доручено вести Координатору у справах заручників та зниклих безвісти.
"Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включно з поверненням всіх наших заручників, живих та загиблих", – сказано у повідомленні.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.
- Після цього Ізраїль розпочав військову операцію у секторі Гази.
- 17 жовтня 2024 року Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.
- 15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп та підтвердив Байден.