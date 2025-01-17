Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обмене пленными

Биньямин Нетаньяху (Фото: x.com/IsraeliPM)

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщил Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

17 января состоится заседание Кабинета безопасности, а позже будет созвано правительство, чтобы одобрить решение. Но, как сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Нетаньяху, заседание Кабмина состоится не раньше вечера 18 января. Необходимо дать 24 часа противникам сделки для подачи апелляции в Верховный суд.

Управление по делам заложников и пропавших без вести при канцелярии Нетаньяху уже уведомило семьи о достижении сделки. Подготовку к приему заложников и возвращение их в Израиль поручено вести Координатору по делам заложников и пропавших без вести.

"Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников, живых и погибших", – сказано в сообщении.