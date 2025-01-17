Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обмене пленными
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщил Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
17 января состоится заседание Кабинета безопасности, а позже будет созвано правительство, чтобы одобрить решение. Но, как сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Нетаньяху, заседание Кабмина состоится не раньше вечера 18 января. Необходимо дать 24 часа противникам сделки для подачи апелляции в Верховный суд.
Управление по делам заложников и пропавших без вести при канцелярии Нетаньяху уже уведомило семьи о достижении сделки. Подготовку к приему заложников и возвращение их в Израиль поручено вести Координатору по делам заложников и пропавших без вести.
"Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников, живых и погибших", – сказано в сообщении.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.
- После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.
- 17 октября 2024 года Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.