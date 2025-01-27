Восемь из 26 заложников, которых ХАМАС должен передать Израилю, — мертвые

На этой неделе группировка должна вернуть еще шесть пленных

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Израиль заявил, что, согласно списку заложников от группировки ХАМАС, восемь из 26 пленников — мертвые. Об этом сообщил представитель правительства Давид Менсер, передает издание The Times of Israel.

Речь идет о списке из 26 заложников, которых еще предстоит вернуть Израилю на первом этапе договора о прекращении огня.

Всего во время первого этапа должно быть освобождено 33 израильских заложника: семь живых заложников уже были освобождены с начала действия соглашения (19 января), новый список от ХАМАС свидетельствует, что 18 из 26 заложников живы, а восемь — мертвые.

Власти Израиля подтвердили, что получили список с информацией о статусе заложников ХАМАС, которые должны быть освобождены во время первой фазы. Чиновники заявили, что документ группировки соответствует данным, имеющимся у Израиля.

Страна сообщила, что следующее освобождение трех заложников состоится 30 января, еще столько же должно быть освобождено 1 февраля.

33 человека в этом списке – женщины, дети из семьи Бибас, мужчины старше 50 лет, а также больные и раненые мужчины.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что испытывает "серьезные беспокойства" относительно Шири Бибас и ее двух сыновей Ариэля и Кфира. 7 января 2023-го боевики похитили мужа Ярдена, его жену Шири и их двоих детей из кибуца Нир-Оз: младшему Кфиру на этот момент было девять месяцев, его брату Ариэлю – четыре года. Родители Шири были найдены мертвыми позже в тот же месяц.

87 из 251 заложника, похищенных ХАМАС в октябре 2023-го, остаются в секторе Газа, в том числе тела по меньшей мере 34 пленных, чья смерть подтверждена ЦАХАЛ.

Кроме того, группировка удерживает двух израильских гражданских, которые вошли в сектор в 2014 и 2015 годах, а также тело военного, убитого в 2014-м. Тело еще одного солдата ЦАХАЛ, убитого в том же году, удалось вывезти из Газы в январе.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников. После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников, которое начало действовать 19 января.

В тот же день Израиль освободил первых трех заложниц – гражданских израильтянок, 25 января ХАМАС освободил четырех женщин-военных.