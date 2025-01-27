Вісім з 26 заручників, яких ХАМАС має передати Ізраїлю, є мертвими

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Ізраїль заявив, що, згідно зі списком заручників від угруповання ХАМАС, вісім з 26 бранців є мертвими. Про це повідомив речник уряду Давід Менсер, передає видання The Times of Israel.

Йдеться про список з 26 заручників, яких ще мають повернути Ізраїлю на першому етапі договору про припинення вогню.

Загалом під час першого етапу має бути звільнено 33 ізраїльських заручники: сім живих заручників уже було звільнено з початку дії угоди (19 січня), новий список від ХАМАС свідчить, що 18 з 26 заручників живі, а вісім є мертвими.

Влада Ізраїлю підтвердила, що отримала список з інформацією про статус заручників ХАМАС, яких мають звільнити під час першої фази. Посадовці заявили, що документ угруповання відповідає даним, наявним в Ізраїля.

Країна повідомила, що наступне звільнення трьох заручників відбудеться 30 січня, ще стільки ж мають звільнити 1 лютого.

33 людей у цьому списку – жінки, діти з родини Бібас, чоловіки, старші за 50 років, а також хворі та поранені чоловіки.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що має "серйозні занепокоєння" стосовно Ширі Бібас та її двох синів Аріеля та Кфіра. 7 січня 2023-го бойовики викрали чоловіка Ярдена, його дружину Ширі та їх двох дітей з кібуцу Нір-Оз: наймолодшому Кфіру на цей момент було дев'ять місяців, його брату Аріелю – чотири роки. Батьки Ширі були знайдені мертвими згодом того ж місяця.

87 з 251 заручника, викрадених ХАМАС у жовтні 2023-го, залишаються у секторі Гази, включно з тілами щонайменше 34 бранців, чия смерть підтверджена ЦАХАЛ.

Окрім цього, угруповання утримує двох ізраїльських цивільних, які увійшли до сектору у 2014 та 2015 роках, а також тіло військового, вбитого у 2014-му. Тіло ще одного солдату ЦАХАЛ, убитого того ж року, вдалося вивезти з Гази у січні.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю й увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників. Після цього Ізраїль розпочав воєнну операцію у секторі Гази.

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників, яке почало діяти 19 січня.

Того ж дня Ізраїль звільнив перших трьох заручниць – цивільних ізраїльтянок, 25 січня ХАМАС звільнив чотирьох жінок-військових.