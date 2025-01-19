ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць

Викрадені цивільні жінки перебували у полоні бойовиків 471 день

Ілюстративне фото: Depositphotos

З полону угрупування ХАМАС у секторі Газа звільнено трьох полонених громадянок Ізраїлю. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Спочатку полонених передали Червоному Хресту, після чого їх привезли до сил ЦАХАЛ та ізраїльської Служби безпеки у Газі.

До повернення на територію Ізраїлю жінок супроводжували спеціальні сили армії та спецслужби. В Ізраїлі колишні полонені пройдуть першочергове медичне обстеження.

Згодом ЦАХАЛ підтвердив, що колишні полонені повернулися додому, й опублікував їхнє фото.

Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер перебували у полоні 471 день.

За даними агенції Reuters, Гонен була танцівницею, котру у 23-річному віці викрали бойовики ХАМАС з музичного фестивалю Nova під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Штейнбрехер - ветеринарна медсестра, котрій було 30 років на момент викрадення з її дому у кібуці Кфар-Аза.

Дамарі - 28-річна британо-ізраїльтянка, яку бойовики викрали з власної оселі у тому ж поселені.

Фото: X / ЦАХАЛ

У неділю, 19 січня, Ізраїль оголосив про початок перемир’я в секторі Гази. Армія оборони Ізраїлю продовжувала завдавати ударів по об'єктах терористів у секторі впродовж останніх двох годин до початку припинення вогню.

Угода передбачає шеститижневий період тимчасового припинення вогню, в межах якого Ізраїль поступово виводитиме свої війська з сектора Гази, а ХАМАС звільнить заручників. В обмін на це Ізраїль звільнить палестинців, які перебувають у його полоні.