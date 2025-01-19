ХАМАС освободил трех израильских заложниц

Похищенные гражданские женщины находились в плену боевиков 471 день

Иллюстративное фото: Depositphotos

Из плена группировки ХАМАС в секторе Газа освобождены три пленные гражданки Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Сначала пленных передали Красному Кресту, после чего их привезли в силы ЦАХАЛ и израильской Службы безопасности в Газе.

До возвращения на территорию Израиля женщин сопровождали специальные силы армии и спецслужбы. В Израиле бывшие пленные пройдут первоочередное медицинское обследование.

Затем ЦАХАЛ подтвердил, что бывшие пленные вернулись домой, и опубликовал их фото.

Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер находились в плену 471 день.

По данным агентства Reuters, Гонен была танцовщицей, которую в 23-летнем возрасте похитили боевики ХАМАС с музыкального фестиваля Nova во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Штейнбрехер – ветеринарная медсестра, которой было 30 лет на момент похищения из ее дома в кибуке Кфар-Аза.

Дамари - 28-летняя британо-израильтянка, которую боевики похитили из собственного дома в том же поселении.

Фото: X / ЦАХАЛ

В воскресенье, 19 января, Израиль объявил о начале перемирия в секторе Газа. Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по объектам террористов в секторе в течение последних двух часов до начала прекращения огня.

Соглашение предусматривает шестинедельный период временного прекращения огня, в рамках которого Израиль будет постепенно выводить свои войска из сектора Газа, а ХАМАС освободит заложников. В обмен на это Израиль освободит палестинцев, находящихся в его плену.