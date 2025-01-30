ХАМАС звільнив трьох ізраїльтян і п'ятьох тайців

Звільнена Агам Бергер (Фото: Mohammed Saber/EPA)

У четвер, 30 січня, палестинське терористичне угруповання ХАМАС звільнило вісім заручників під час чергового обміну з Ізраїлем. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними військових, передача сімох заручників відбулася у секторі Гази вдень у четвер. Звільнених людей супроводжували спецпризначенці ЦАХАЛ під час їхнього повернення на територію Ізраїлю, де вони пройдуть медичне обстеження.

Громадяни Ізраїлю Арбель Єгуд та Гаді Мозес возз’єднаються зі своїми сім’ями, а п’ять громадян Таїланду зустрінуться з представниками уряду своєї країни.

Раніше цього самого дня ЦАХАЛ повідомив про звільнення з полону своєї військовослужбовиці Агам Бергер.