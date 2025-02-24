Reuters: США призывают страны не голосовать в ООН за коллективную резолюцию по Украине

Генассамблея ООН (Фото: Justin Lane/EPA)

Соединенные Штаты призывают Генеральную ассамблею Организации объединенных наций поддержать американскую резолюцию по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, выступить против любых поправок и голосовать против текста, разработанного Украиной и европейскими союзниками. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатическую ноту, разосланную в воскресенье, 23 февраля.

В документе США описали свою краткую резолюцию как "дальновидную резолюцию, сосредоточенную на одной простой идее – прекращении войны".

"Благодаря этой резолюции государства-члены могут создать реальный импульс к международному миру и безопасности, поддержка которых является основной целью ООН", — говорится в ноте. Также там есть призыв к странам "голосовать против любой другой резолюции или поправок, представленных" на заседании в понедельник, 24 февраля.

В материале говорится, что вынесенный в пятницу проект резолюции США противопоставляет Украину и Европейский Союз, которые в течение последнего месяца вели переговоры о собственной резолюции, в ней повторяется требование ООН к России вывести войска и прекратить военные действия.

Генассамблея ООН, состоящая из 193 членов, неоднократно подавляющим большинством голосов поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. В проекте США об этом речь не идет.

В варианте США выражается сожаление о гибели людей во время "российско-украинского конфликта", повторяя, что главной целью ООН является поддержка международного мира и безопасности и мирное разрешение споров. В проекте раздаются призывы как можно быстрее прекратить конфликт и дальше сохранять мир между Украиной и Россией.

По словам собеседников Reuters в дипломатических кругах, Совет безопасности ООН, состоящий из 15 членов, также должен проголосовать за тот же американский текст позже в понедельник. Для принятия резолюции Совбеза необходимо по меньшей мере девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны США, России, Китая, Великобритании и Франции.

Генассамблея должна проголосовать за несколько предложенных поправок к американскому проекту резолюции.

Россия, в свою очередь, предложила внести поправки в американский проект, чтобы вспомнить об устранении "первопричин" войны. Великобритания и 24 государства ЕС также предложили поправки к американскому проекту.

Они хотят описать конфликт как "полномасштабное вторжение РФ в Украину", поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и призвать к "справедливому, крепкому и всеобъемлющему миру" в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности.

Резолюции Генассамблеи необязательны, но имеют политический вес, отражая глобальный взгляд на войну. Ни одна страна не имеет права вето.