Украинская резолюция будет голосоваться в ООН, не противоречит документу США – Сибига

Андрей Сибига (Фото: EPA)

Украинская резолюция относительно третьей годовщины полномасштабного российского вторжения будет вынесена на голосование на Генеральной ассамблее ООН, проекты Украины и США не противоречат друг другу, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время форума " Украина. Год 2025".

Чиновника спросили, собирается ли Украина отказаться от своей резолюции.

Работа над украинским документом была начата заблаговременно, на момент завершения регистрации представления у Украины уже было 56 стран, присоединившихся к резолюции, отметил Сибига.

"Это значительная цифра государств-единомышленников, которые поддерживают украинскую сторону, но здесь больше о принципах. Потому что украинская резолюция – это о поддержке территориальной целостности и суверенитета, о поддержке международного права, о поддержке устава ООН", – отметил министр.

Чиновник отметил, что 21 февраля американская сторона проинформировала представительство Украины в ООН о своем намерении внести также "очень краткую" резолюцию относительно годовщины большой войны против Украины. Документ уже зарегистрирован для вынесения его в зал Генассамблеи.

Сибига считает, что украинская и американская резолюции – не взаимоисключающие процессы, поскольку резолюция Украины фокусируется на последовательной позиции, фиксировавшейся в ООН с начала полномасштабного вторжения.

Продолжается дипломатический процесс – за эти полтора дня глава МИД Украины провел 22 телефонных разговора и имел обмен сообщениями "другими способами".

Чиновник отметил, что Украина имеет "твердую поддержку" своей резолюции со стороны присоединившихся к ней стран.

Украинская резолюция будет вынесена на голосование на Генассамблее ООН, подытожил Сибига.

СПРАВКА Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер, то есть они необязательны к исполнению. В то же время такие документы выражают позицию государств-членов ООН по тем или иным вопросам. Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер, то есть они необязательны к исполнению. В то же время такие документы выражают позицию государств-членов ООН по тем или иным вопросам.