Украинская резолюция будет голосоваться в ООН, не противоречит документу США – Сибига
Украинская резолюция относительно третьей годовщины полномасштабного российского вторжения будет вынесена на голосование на Генеральной ассамблее ООН, проекты Украины и США не противоречат друг другу, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время форума "
Чиновника спросили, собирается ли Украина отказаться от своей резолюции.
Работа над украинским документом была начата заблаговременно, на момент завершения регистрации представления у Украины уже было 56 стран, присоединившихся к резолюции, отметил Сибига.
"Это значительная цифра государств-единомышленников, которые поддерживают украинскую сторону, но здесь больше о принципах. Потому что украинская резолюция – это о поддержке территориальной целостности и суверенитета, о поддержке международного права, о поддержке устава ООН", – отметил министр.
Чиновник отметил, что 21 февраля американская сторона проинформировала представительство Украины в ООН о своем намерении внести также "очень краткую" резолюцию относительно годовщины большой войны против Украины. Документ уже зарегистрирован для вынесения его в зал Генассамблеи.
Сибига считает, что украинская и американская резолюции – не взаимоисключающие процессы, поскольку резолюция Украины фокусируется на последовательной позиции, фиксировавшейся в ООН с начала полномасштабного вторжения.
Продолжается дипломатический процесс – за эти полтора дня глава МИД Украины провел 22 телефонных разговора и имел обмен сообщениями "другими способами".
Чиновник отметил, что Украина имеет "твердую поддержку" своей резолюции со стороны присоединившихся к ней стран.
Украинская резолюция будет вынесена на голосование на Генассамблее ООН, подытожил Сибига.
- 20 февраля 2025 года Reuters сообщало, что США отказываются быть соавтором резолюции ООН в поддержку Украины и против России. 21 февраля стало известно, что США "еще решают" относительно резолюции ООН с осуждением вторжения России в Украину.
- AFP сообщило, что США предлагают проект резолюции ООН без упоминания территориальной целостности Украины. В документе нет упоминаний об оккупированных территориях и критики действий Москвы.
- В понедельник, 24 февраля, Генассамблея ООН будет рассматривать по меньшей мере два проекта резолюции к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.