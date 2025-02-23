Сибига: Президент поставил задачу закончить войну в этом году, мобилизовали силы

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу завершить полномасштабную войну в 2025 году, и на это мобилизованные дипломатические усилия. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на форуме "Украина. Год 2025".

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"Могу сказать о мобилизации всей дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончание этой войны в этом году, как ставил задачу президент Украины", – сказал Сибига.

Он отметил, что Украина находится в эпицентре глобальных мировых геополитических политических событий. И от того, как закончится полномасштабная война на Украине, будет зависеть безопасность и обычный ритм жизни каждой европейской семьи.

По словам Сибиги, безопасность Украины, Европы и США неделимы и нераздельны.

"Мы – единственное целое в контексте безопасности Украины", – подчеркнул министр.