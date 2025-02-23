Сибіга: Президент поставив завдання закінчити війну цього року, мобілізували сили

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання завершити повномасштабну війну у 2025 році, і на це мобілізовані дипломатичні зусилля. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на форумі "Україна. Рік 2025".

"Можу сказати про мобілізацію всієї дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставив завдання президент України", – сказав Сибіга.

Він зазначив, що Україна перебуває в епіцентрі глобальних світових геополітичних подій. І від того, як закінчиться повномасштабна війна в Україні, залежатиме безпека та звичайний ритм життя кожної європейської сім'ї.

За словами Сибіги, безпека України, Європи та США є неподільними та нероздільними.

"Ми – єдине ціле в контексті безпеки України", – підкреслив міністр.