Названо три варіанти завершення війни: прогноз аналітика Рассела Фостера
Російсько-українська війна може звершитись за трьома різними сценаріями. Їх у коментарі для статті LIGA.net перелічив старший викладач британської та міжнародної політики King's College (Лондон), доктор Рассел Фостер.
За його прогнозами, Росія може перемогти, відступити та розпастись, або ж буде заморожений конфлікт на кшталт ситуації із КНДР та Південною Кореєю.
Фостер каже, що Трамп не хоче виглядати слабким і намагається уникнути повторення "катастрофи", яка була із зовнішньою політикою його попередника Джо Байдена в Афганістані, коли США хаотично вивели звідти війська у 2021-му, а таліби миттєво захопили владу.
"Росія не здатна виграти війну і точно не здатна підкорити Україну. Найімовірнішим зараз є заморожений конфлікт, у якому Україна поступається територією в обмін на припинення вогню, доки новий президент США не зайде в Білий дім", – каже Фостер.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс прогнозує, що потенційна угода про врегулювання російсько-української війни може бути несподіваною.
- Венс заявив, що Вашингтон вдарить по Росії санкціями і, можливо, військовими діями, якщо Путін не погодиться на мирну угоду, що гарантує довгострокову незалежність України.
- Заступник спецпредставника Трампа по Україні Джон Коул заявив журналістам у Мюнхені, що США не виключають потенційного членства України в НАТО чи повернення до кордонів 1991 року.