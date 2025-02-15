Названо три варіанти завершення війни: прогноз аналітика Рассела Фостера

Трамп може домовитися з Путіним про замороження війни за його каденції (Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV)

Російсько-українська війна може звершитись за трьома різними сценаріями. Їх у коментарі для статті LIGA.net перелічив старший викладач британської та міжнародної політики King's College (Лондон), доктор Рассел Фостер.

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За його прогнозами, Росія може перемогти, відступити та розпастись, або ж буде заморожений конфлікт на кшталт ситуації із КНДР та Південною Кореєю.

Фостер каже, що Трамп не хоче виглядати слабким і намагається уникнути повторення "катастрофи", яка була із зовнішньою політикою його попередника Джо Байдена в Афганістані, коли США хаотично вивели звідти війська у 2021-му, а таліби миттєво захопили владу.

"Росія не здатна виграти війну і точно не здатна підкорити Україну. Найімовірнішим зараз є заморожений конфлікт, у якому Україна поступається територією в обмін на припинення вогню, доки новий президент США не зайде в Білий дім", – каже Фостер.