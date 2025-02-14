У Трампа кажуть, що вступ України до НАТО і деокупація всіх територій все ще можливі

Це суперечить коментарям, зробленим раніше новим очільником Пентагону – той казав, що це "нереалістично"

Джон Коул (Фото: EPA / EFEJUSTIN LANE)

Заступник спецпредставника президента США Дональда Трампа в України Джон Коул, який раніше був у його юридичній команді, заявив, що Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів станом до 2014 року. Про це він сказав в коментарі журналістам у Мюнхені, повідомляє Reuters.

"Зараз це все ще на столі", – сказав Коул, відповідаючи на запитання, чи виключили США можливе членство України в Альянсі.

Він додав, що можливе повернення України до кордонів, які були до 2014-го, також все ще залишається на столі.