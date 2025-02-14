У Трампа кажуть, що вступ України до НАТО і деокупація всіх територій все ще можливі
Заступник спецпредставника президента США Дональда Трампа в України Джон Коул, який раніше був у його юридичній команді, заявив, що Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів станом до 2014 року. Про це він сказав в коментарі журналістам у Мюнхені, повідомляє Reuters.
"Зараз це все ще на столі", – сказав Коул, відповідаючи на запитання, чи виключили США можливе членство України в Альянсі.
Він додав, що можливе повернення України до кордонів, які були до 2014-го, також все ще залишається на столі.
- 12 лютого під час засідання "Рамштайну" Гегсет заявив, що звільнення України до кордонів перед 2014 роком та її вступ до НАТО є нереалістичними цілями.
- Його український колега Умєров відповів, що позиція України щодо вступу в НАТО залишається незмінною. Міністр оборони Німеччини заявив, що "було б краще, якби США не йшли на поступки Росії ще до початку переговорів".
- 13 лютого генсек НАТО Рютте заявив, що Альянс ніколи не пропонував Україні членство у межах угоди про мир.