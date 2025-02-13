Рютте: НАТО ніколи не пропонувало Україні членство як частину мирної угоди

Водночас генсек НАТО заявив, що Альянс має зробити так, щоб Росія ніколи більше не напала на Україну

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс ніколи не пропонував Україні членство у межах угоди про мир. Його цитує The Guardian.

Він зазначив, що хоча НАТО пообіцяло майбутнє членство України в Альянсі, ніколи не було домовленості, що мирні переговори обов’язково завершаться приєднанням України до блоку.

"Я постійно повторюю, що яким би не був результат, ми повинні переконатися, що Володимир Путін ніколи, ніколи більше не спробує напасти на Україну. Це має вирішальне значення", – сказав Рютте.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не буде в НАТО, то Україна будуватиме НАТО на своїй території. За його словами, контингент військ НАТО на території України в такому випадку має передбачати не 5000-7000 осіб, а 100 000.