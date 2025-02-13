Сибіга вважає членство України в НАТО важливішим за європейський миротворчий контингент

Перед цим, звичайно, ми повинні змусити Росію сісти за стіл переговорів, заявив глава МЗС

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Розміщення європейських військових в Україні розглядається як можливий варіант у разі перемир'я, проте північноатлантична інтеграція є найкращою гарантією безпеки для країни. Про це в інтерв'ю Le Monde заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Це [європейські солдати на українській території] є одним з елементів гарантій безпеки, про які ми думаємо. Важливо знати деталі, масштаб і графік. Перед цим, звичайно, ми повинні змусити Росію сісти за стіл переговорів. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів у стабілізації ситуації на полі бою, яка є дуже складною", – сказав він.

Він підкреслив, що на саміті НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року всі союзники підтвердили незворотність вступу України до Альянсу, а перспектива членства передбачена Конституцією України.