Сибіга вважає членство України в НАТО важливішим за європейський миротворчий контингент
Розміщення європейських військових в Україні розглядається як можливий варіант у разі перемир'я, проте північноатлантична інтеграція є найкращою гарантією безпеки для країни. Про це в інтерв'ю Le Monde заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Це [європейські солдати на українській території] є одним з елементів гарантій безпеки, про які ми думаємо. Важливо знати деталі, масштаб і графік. Перед цим, звичайно, ми повинні змусити Росію сісти за стіл переговорів. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів у стабілізації ситуації на полі бою, яка є дуже складною", – сказав він.
Він підкреслив, що на саміті НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року всі союзники підтвердили незворотність вступу України до Альянсу, а перспектива членства передбачена Конституцією України.
- 16 січня 2025 року президент Зеленський зазначив, що говорити про чисельність миротворців в Україні ще зарано. Деталі слід обговорити зі США.
- 22 січня він заявив, що у миротворчій місії мають бути американці, оскільки без них, за його словами, ніхто не ризикне.
- За його словами, після припинення вогню знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи.