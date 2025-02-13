Сибига считает членство Украины в НАТО важнее европейского миротворческого контингента
Размещение европейских военных в Украине рассматривается как возможный вариант при перемирии, однако североатлантическая интеграция является наилучшей гарантией безопасности для страны. Об этом в интервью Le Monde заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Это [европейские солдаты на украинской территории] является одним из элементов гарантий безопасности, о которых мы думаем. Важно знать детали, масштаб и график. Перед этим, конечно, мы должны заставить Россию сесть за стол переговоров. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров в стабилизации ситуации на поле боя, которая очень сложна", – сказал он.
Он подчеркнул, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 г. все союзники подтвердили необратимость вступления Украины в Альянс, а перспектива членства предусмотрена Конституцией Украины.
- 16 января 2025 года президент Зеленский отметил, что говорить о численности миротворцев в Украине еще рано. Подробности следует обсудить с США.
- 22 января он заявил, что в миротворческой миссии должны быть американцы, поскольку без них, по его словам, никто не рискнет.
- По его словам, после прекращения огня понадобится не менее 200 000 миротворцев из Европы.