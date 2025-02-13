Сибига считает членство Украины в НАТО важнее европейского миротворческого контингента

Перед этим, конечно, мы должны вынудить Россию сесть за стол переговоров, заявил глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Размещение европейских военных в Украине рассматривается как возможный вариант при перемирии, однако североатлантическая интеграция является наилучшей гарантией безопасности для страны. Об этом в интервью Le Monde заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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"Это [европейские солдаты на украинской территории] является одним из элементов гарантий безопасности, о которых мы думаем. Важно знать детали, масштаб и график. Перед этим, конечно, мы должны заставить Россию сесть за стол переговоров. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров в стабилизации ситуации на поле боя, которая очень сложна", – сказал он.

Он подчеркнул, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 г. все союзники подтвердили необратимость вступления Украины в Альянс, а перспектива членства предусмотрена Конституцией Украины.