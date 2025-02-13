Рютте: НАТО никогда не предлагало Украине членство как часть мирного соглашения
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс никогда не предлагал Украине членство в рамках соглашения о мире. Его цитирует The Guardian.
Он отметил, что, хотя НАТО пообещало будущее членство Украины в Альянсе, никогда не было договоренности, что мирные переговоры обязательно завершатся присоединением Украины к блоку.
"Я постоянно повторяю, что каким бы ни был результат, мы должны убедиться, что Владимир Путин никогда, никогда больше не попытается напасть на Украину. Это имеет решающее значение", – сказал Рютте.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина не будет в НАТО, то Украина будет строить НАТО на своей территории. По его словам, контингент войск НАТО на территории Украины в таком случае должен предусматривать не 5000-7000 человек, а 100 000.
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