У Трампа говорят, что вступление Украины в НАТО и деоккупация всех земель все еще возможны

Это противоречит комментариям, сделанным ранее новым главой Пентагона – тот говорил, что это "нереалистично"

Джон Коул (Фото: EPA / EFEJUSTIN LANE)

Заместитель спецпредставителя президента США Дональда Трампа в Украине Джон Коул, который ранее был в его юридической команде, заявил, что Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам по состоянию до 2014 года. Об этом он сказал в комментарии журналистам в Мюнхене, сообщает Reuters.

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"Сейчас это все еще на столе", – сказал Коул, отвечая на вопрос, исключили ли США возможное членство Украины в Альянсе.

Он добавил, что возможное возвращение Украины к границам, которые были до 2014-го, также все еще остается на столе.