У Трампа говорят, что вступление Украины в НАТО и деоккупация всех земель все еще возможны
Заместитель спецпредставителя президента США Дональда Трампа в Украине Джон Коул, который ранее был в его юридической команде, заявил, что Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам по состоянию до 2014 года. Об этом он сказал в комментарии журналистам в Мюнхене, сообщает Reuters.
"Сейчас это все еще на столе", – сказал Коул, отвечая на вопрос, исключили ли США возможное членство Украины в Альянсе.
Он добавил, что возможное возвращение Украины к границам, которые были до 2014-го, также все еще остается на столе.
- 12 февраля во время заседания "Рамштайна" Хегсет заявил, что освобождение Украины до границ до 2014 года и ее вступление в НАТО являются нереалистичными целями.
- Его украинский коллега Умеров ответил, что позиция Украины относительно вступления в НАТО остается неизменной. Министр обороны Германии заявил, что "было бы лучше, если бы США не шли на уступки России еще до начала переговоров".
- 13 февраля генсек НАТО Рютте заявил, что Альянс никогда не предлагал Украине членство в рамках соглашения о мире.