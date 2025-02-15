Названы три варианта завершения войны: прогноз аналитика Рассела Фостера
Российско-украинская война может завершиться по трем разным сценариям. Их в комментарии для статьи LIGA.net перечислил старший преподаватель британской и международной политики King's College (Лондон), доктор Рассел Фостер.
По его прогнозам, Россия может победить, отступить и распасться, или же будет замороженный конфликт наподобие ситуации с КНДР и Южной Кореей.
Фостер говорит, что Трамп не хочет выглядеть слабым, и пытается избежать повторения "катастрофы", которая была с внешней политикой его предшественника Джо Байдена в Афганистане, когда США хаотически вывели оттуда войска в 2021-м, а талибы мгновенно захватили власть.
"Россия не способна выиграть войну и точно не способна покорить Украину. Наиболее вероятен сейчас замороженный конфликт, в котором Украина уступает территорию в обмен на прекращение огня, пока новый президент США не зайдет в Белый дом", – говорит Фостер.
- Вице-президент США Джей Ди Венс прогнозирует, что потенциальное соглашение об урегулировании российско-украинской войны может быть неожиданным.
- Вэнс заявил, что Вашингтон ударит по России санкциями и, возможно, военными действиями, если Путин не согласится на мирное соглашение, гарантирующее долгосрочную независимость Украины.
- Заместитель спецпредставителя Трампа по Украине Джон Коул заявил журналистам в Мюнхене, что США не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам 1991 года.