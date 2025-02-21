Все більше українців вважають, що треба шукати компроміс для завершення війни – опитування
У лютому 2025 року до 81% збільшилася кількість українців, які вважають, що для завершення повномасштабної війни треба шукати компромісне рішення на перемовинах із залученням інших країн. У березні 2022 року такої думки дотримувалися 69% громадян, свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.
За цей період з 27% до 11% зменшилася кількість громадян, які виступають за те, щоб відмовитися від перемовин і воювати до звільнення усіх територій. Найвищий відсоток підтримки цього рішення фіксувався у лютому та липні 2023 року – по 60%. А показник пошуку компромісного рішення в цей період був найнижчим – по 35%.
Після липня 2023 року кількість українців, які підтримують продовження бойових дій до звільнення усіх територій почала знижуватися, а кількість тих, хто виступає за пошук компромісу, відповідно, збільшуватися: січень 2024 року – 40% та 55%, червень 2024 року – 26% та 66%, січень 2025 року – 13% та 81%.
Різом із тим протягом трьох років фіксувався 1-2% українців, які виступали за те, щоб погодитися на більшість вимог Росії. Найвищий показник фіксувався у жовтні-листопаді 2024 року.
Опитування не проводилося на тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати були зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
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