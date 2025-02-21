Все більше українців вважають, що треба шукати компроміс для завершення війни – опитування

ЗСУ (Фото: ОК "Захід" 2025)

У лютому 2025 року до 81% збільшилася кількість українців, які вважають, що для завершення повномасштабної війни треба шукати компромісне рішення на перемовинах із залученням інших країн. У березні 2022 року такої думки дотримувалися 69% громадян, свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

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За цей період з 27% до 11% зменшилася кількість громадян, які виступають за те, щоб відмовитися від перемовин і воювати до звільнення усіх територій. Найвищий відсоток підтримки цього рішення фіксувався у лютому та липні 2023 року – по 60%. А показник пошуку компромісного рішення в цей період був найнижчим – по 35%.

Після липня 2023 року кількість українців, які підтримують продовження бойових дій до звільнення усіх територій почала знижуватися, а кількість тих, хто виступає за пошук компромісу, відповідно, збільшуватися: січень 2024 року – 40% та 55%, червень 2024 року – 26% та 66%, січень 2025 року – 13% та 81%.

Різом із тим протягом трьох років фіксувався 1-2% українців, які виступали за те, щоб погодитися на більшість вимог Росії. Найвищий показник фіксувався у жовтні-листопаді 2024 року.

Результати опитування (Фото: Рейтинг)

Довідка. Опитування було проведене методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера в період 20-21 лютого 2025 року серед українців віком від 18 років. Всього було опитано 1200 респондентів.



Опитування не проводилося на тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати були зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.



Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.