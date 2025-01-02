Все менше українців готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно" – опитування КМІС
З початку повномасштабної війни Росії проти України й до грудня 2024 року кількість українців, готових терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно", знизилася. Порівнюючи з 2022 роком — на 14%, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація залишалася майже незмінною: близько 71-73% людей заявляли, що готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно", а ще 2-3% зазначали, що можуть витримати рік. Водночас 18-21% вказували на готовність терпіти від кількох місяців до пів року.
Однак між лютим і жовтнем 2024 року вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий триматися "стільки, скільки потрібно", – до 63%.
З жовтня до грудня 2024 року цей показник знову дещо зменшився, досягнувши 57%. А частка тих, хто говорить про готовність терпіти лише кілька місяців або пів року, залишилася майже незмінною – 21% у грудні проти 18% у жовтні, тобто все ще в межах початкових 18-21%.
Водночас зросла частка тих, хто не може визначитися з відповіддю. Кількість таких респондентів збільшилася з 12% у жовтні до 18% у грудні.
- Раніше КМІС опублікував результати опитування, згідно з якими українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки.
- Згідно з опитуванням Центру Разумкова, більша частина українців, а саме 73%, вважають, що Росія має виконати певні умови перед тим, як Україна погодиться на початок мирних переговорів.