Все менше українців готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно" – опитування КМІС

З 2022 до 2024 року кількість українців, готових терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно", знизилася на 14%

Українка (Фото: ЕРА)

З початку повномасштабної війни Росії проти України й до грудня 2024 року кількість українців, готових терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно", знизилася. Порівнюючи з 2022 роком — на 14%, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація залишалася майже незмінною: близько 71-73% людей заявляли, що готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно", а ще 2-3% зазначали, що можуть витримати рік. Водночас 18-21% вказували на готовність терпіти від кількох місяців до пів року.

Однак між лютим і жовтнем 2024 року вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий триматися "стільки, скільки потрібно", – до 63%.

З жовтня до грудня 2024 року цей показник знову дещо зменшився, досягнувши 57%. А частка тих, хто говорить про готовність терпіти лише кілька місяців або пів року, залишилася майже незмінною – 21% у грудні проти 18% у жовтні, тобто все ще в межах початкових 18-21%.

Водночас зросла частка тих, хто не може визначитися з відповіддю. Кількість таких респондентів збільшилася з 12% у жовтні до 18% у грудні.

Опитування проведене КМІС за власною ініціативою упродовж 2-17 грудня. Телефоном було опитано 985 українців у віці 18 років та старше на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% для показників, близьких до 25%; 2,5% – для показників, близьких до 10%; 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Інфографіка: КМІС

Раніше КМІС опублікував результати опитування, згідно з якими українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки.

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, більша частина українців, а саме 73%, вважають, що Росія має виконати певні умови перед тим, як Україна погодиться на початок мирних переговорів.