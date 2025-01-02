Все меньше украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько нужно" – опрос КМИС
С начала полномасштабной войны России против Украины и до декабря 2024 года количество украинцев, готовых терпеть войну "столько, сколько будет нужно", снизилось. По сравнению с 2022 годом — на 14%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
С начала вторжения до февраля 2024 года ситуация оставалась почти неизменной: около 71-73% людей заявляли, что готовы терпеть войну "столько, сколько нужно", а еще 2-3% отмечали, что могут выдержать год. В то же время 18-21% указывали на готовность терпеть от нескольких месяцев до полугода.
Однако между февралем и октябрем 2024 года впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов держаться "столько, сколько нужно", – до 63%.
С октября до декабря 2024 года этот показатель снова несколько снизился, достигнув 57%. В то же время доля тех, кто говорит о готовности терпеть всего несколько месяцев или полгода, осталась почти неизменной – 21% в декабре против 18% в октябре, то есть все еще в пределах начальных 18-21%.
При этом возросла доля тех, кто не может определиться с ответом. Число таких респондентов увеличилось с 12% в октябре до 18% в декабре.
- Ранее КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которым украинцы, не доверяющие Зеленскому, больше всего готовы на территориальные уступки.
- Согласно опросу Центра Разумкова, большая часть украинцев, а именно 73% считают, что Россия должна выполнить определенные условия перед тем, как Украина согласится на начало мирных переговоров.