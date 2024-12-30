Украинцы меньше верят в единство и больше в раскол в стране – опрос КМИС

Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

В 2024 году выросло количество украинцев, которые не видят единства в обществе и считают, что страна движется к расколу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

За последний год уменьшилось количество украинцев, считающих, что нация преодолевает противоречия и движется к сплоченности: с 69% в декабре 2023 года до 53% в декабре 2024 года. В то же время, больше людей стали думать, что разногласия усиливаются, а страна движется к расколу — таких теперь 33% (было 25%). Также возросла доля тех, кто не определился с мнением: с 6% до 14%.

Несмотря на это, даже в сломавших многих сложных условиях и серьезных вызовах половина украинцев (53%) до сих пор верит в движение к единству. Часть пессимистов, хотя и значительная, все же меньше количества оптимистов, выяснили социологи.

СПРАВКА Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в течение 2-17 декабря. По телефону было опрошено 985 украинцев в возрасте 18 лет и старше на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких до 5%. Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в течение 2-17 декабря. По телефону было опрошено 985 украинцев в возрасте 18 лет и старше на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких до 5%.

Инфографика: КМИС