Украинцы меньше верят в единство и больше в раскол в стране – опрос КМИС
В 2024 году выросло количество украинцев, которые не видят единства в обществе и считают, что страна движется к расколу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
За последний год уменьшилось количество украинцев, считающих, что нация преодолевает противоречия и движется к сплоченности: с 69% в декабре 2023 года до 53% в декабре 2024 года. В то же время, больше людей стали думать, что разногласия усиливаются, а страна движется к расколу — таких теперь 33% (было 25%). Также возросла доля тех, кто не определился с мнением: с 6% до 14%.
Несмотря на это, даже в сломавших многих сложных условиях и серьезных вызовах половина украинцев (53%) до сих пор верит в движение к единству. Часть пессимистов, хотя и значительная, все же меньше количества оптимистов, выяснили социологи.
- Ранее КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которым украинцы, не доверяющие Зеленскому, больше всего готовы на территориальные уступки.
- Согласно опросу Центра Разумкова, большая часть украинцев, а именно 73% считают, что Россия должна выполнить определенные условия перед тем, как Украина согласится на начало мирных переговоров.