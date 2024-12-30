Українці менше вірять у єдність і більше у розкол в країні – опитування КМІС
У 2024 році зросла кількість українців, які не бачать єдності у суспільстві та вважають, що країна рухається до розколу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
За останній рік зменшилася кількість українців, які вважають, що нація долає суперечності та рухається до згуртованості: з 69% у грудні 2023 року до 53% у грудні 2024 року. Водночас більше людей стали думати, що розбіжності посилюються, а країна рухається до розколу — таких тепер 33% (було 25%). Також зросла частка тих, хто не визначився із думкою: з 6% до 14%.
Попри це, навіть у складних умовах і серйозних викликах, які зламали багатьох, половина українців (53%) досі вірять у рух до єдності. Частка песимістів, хоча й значна, все ж менша за кількість оптимістів, з'ясували соціологи.
- Раніше КМІС опублікував результати опитування, згідно з якими українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки.
- Згідно з опитуванням Центру Разумкова, більша частина українців, а саме 73%, вважають, що Росія має виконати певні умови перед тим, як Україна погодиться на початок мирних переговорів.