Українці менше вірять у єдність і більше у розкол в країні – опитування КМІС

Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

У 2024 році зросла кількість українців, які не бачать єдності у суспільстві та вважають, що країна рухається до розколу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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За останній рік зменшилася кількість українців, які вважають, що нація долає суперечності та рухається до згуртованості: з 69% у грудні 2023 року до 53% у грудні 2024 року. Водночас більше людей стали думати, що розбіжності посилюються, а країна рухається до розколу — таких тепер 33% (було 25%). Також зросла частка тих, хто не визначився із думкою: з 6% до 14%.

Попри це, навіть у складних умовах і серйозних викликах, які зламали багатьох, половина українців (53%) досі вірять у рух до єдності. Частка песимістів, хоча й значна, все ж менша за кількість оптимістів, з'ясували соціологи.

ДОВІДКА Опитування проведене КМІС за власною ініціативою упродовж 2-17 грудня. Телефоном було опитано 985 українців у віці 18 років та старше на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% для показників, близьких до 25%; 2,5% – для показників, близьких до 10%; 1,8% – для показників, близьких до 5%. Опитування проведене КМІС за власною ініціативою упродовж 2-17 грудня. Телефоном було опитано 985 українців у віці 18 років та старше на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% для показників, близьких до 25%; 2,5% – для показників, близьких до 10%; 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Інфографіка: КМІС