У КМІС пояснили, чому українці втрачають довіру до Зеленського

Грушецький каже: попри найнижчий за час повномасштабної війни рівень довіри до Зеленського, цей показник все одно високий

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

2024 рік був складним для України, росіяни просунулись на фронті, що депресивно вплинуло на українців і могло позначитись на рівні довіри до президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

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Згідно зі свіжим дослідженням КМІС, президенту довіряють 52% українців, не довіряють – 39%. Це найнижчий рівень за час повномасштабної війни.

Коментуючи це, Грушецький наголосив, що протягом 2024 року рівень довіри до президента знижувався. Але навіть зараз, попри всі обставини, баланс довіри-недовіри (це різниця між тими, хто довіряє і не довіряє) позитивний – плюс 13%.

"Це доволі непоганий результат. Якщо, наприклад, у США, Британії, Німеччині чи Франції політику довіряють 50% – це високий показник", – наголосив він.

Виконавчий директор КМІС зазначив: на думку соціологів, зниження довіри до влади,готовність українців до територіальних поступок, зростання песимізму – це передусім відображення загального настрою, який відштовхується від ситуації на фронті.

"2024 рік був складним. Люди бачать просування російських військ. Хоча ми підкреслюємо: росіяни захопили багато, але менш як 1% української території із величезними втратами. Але все це впливає на людей депресивно. Вони стають критичнішими до влади", – пояснив він.

Також Грушецький нагадав про дослідження у травні 2024-го щодо підсумків п'ятиріччя президентства Зеленського. Тоді соціологи виявили, що у багатьох людей основна претензія була до його команди, а не власне до його роботи. Ще слід враховувати спробу дестабілізувати ситуацію в Україні вкидами про нелегітимність президента.

"Але, звісно, для Володимира Зеленського і його Офісу останні цифри – тривожна тенденція. Вони мають розуміти, що вона може розвиватись надалі", – підсумував він.

Читайте повне інтерв'ю з Грушецьким: Українці стали цинічними. Клаптика паперу про мир вже замало – виконавчий директор КМІС

12 листопада 2024-го КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки.

2 січня 2025-го КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким все менше українців готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно".

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