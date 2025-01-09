В КМИС объяснили, почему украинцы теряют доверие к Зеленскому

Грушецкий говорит: несмотря на самый низкий за время полномасштабной войны уровень доверия к Зеленскому, этот показатель все равно высокий

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

2024 год был сложным для Украины, россияне продвинулись на фронте, что депрессивно повлияло на украинцев и могло сказаться на уровне доверия к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью LIGA.net рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Согласно свежему исследованию КМИС, президенту доверяют 52% украинцев, не доверяют – 39%. Это самый низкий уровень за время полномасштабной войны.

Комментируя это, Грушецкий подчеркнул, что в течение 2024 года уровень доверия к президенту снижался. Но даже сейчас, несмотря на все обстоятельства, баланс доверия-недоверия (это разница между доверяющими и недоверяющими) положительный – плюс 13%.

"Это достаточно неплохой результат. Если, например, в США, Британии, Германии или Франции политику доверяют 50% – это высокий показатель", – подчеркнул он.

Исполнительный директор КМИС отметил: по мнению социологов, снижение доверия к власти,готовность украинцев к территориальным уступкам, рост пессимизма – это в первую очередь отражение общего настроения, которое отталкивается от ситуации на фронте.

"2024 год был сложным. Люди видят продвижение российских войск. Хотя мы подчеркиваем: россияне захватили много, но менее 1% украинской территории с огромными потерями. Но все это влияет на людей депрессивно. Они становятся более критичными к власти", – объяснил он.

Также Грушецкий напомнил об исследованиях в мае 2024-го по итогам пятилетия президентства Зеленского. Тогда социологи обнаружили, что у многих людей основная претензия была к его команде, а не к его работе. Еще следует учитывать попытку дестабилизировать ситуацию в Украине вбросами о нелегитимности президента.

"Но, конечно, для Владимира Зеленского и его Офиса последние цифры – тревожная тенденция. Они должны понимать, что она может развиваться дальше", – подытожил он.

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12 ноября 2024-го КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которому украинцы, не доверяющие Зеленскому, больше всего готовы на территориальные уступки.

2 января 2025 года КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому все меньше украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько нужно".

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